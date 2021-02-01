Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer?

Cemre ne zaman düşecek? Sorusu yoğun aranan başlıklar arasında. Baharın gelişini sembolleyen cemreler hava, suya ve toprağa düşüyor. Cemre tarihleri baharın ne zaman geleceğini merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer?

Cemreler ne zaman düşecek merak konusu oldu. Cemre tarihleri baharın gelişi için geri sayımı başlatan kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Toprağa, havaya ve suya düşen cemreler tamamlandığında baharın gelişi tamamlanmış oluyor.İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşer?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre ilk olarak havaya düşüyor. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK.

Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19,20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.

2021 CEMRE TARİHLERİ



İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

CEMRENİN ÖNEMİ NEDİR?

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.