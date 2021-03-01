Cemre toprağa ne zaman düşer? İkinci cemre tarihi ne zaman, nereye düşer?
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Cemre toprağa ne zaman düşer? İkinci cemre tarihi ne zaman, nereye düşer?

01.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:50
Cemre toprağa ne zaman düşer? İkinci cemre tarihi ne zaman, nereye düşer?

Cemre ne zaman düşer? sorusu en çok merak edilen aramalardan biri oluyor. İlk cemre geçtiğimiz hafta havaya düştü. Cemreler havaların ne zaman ısınacağını müjdeliyor. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşüyor. Cemre toprağa ne zaman düşer? İkinci cemre tarihi ne zaman, nereye düşer?

Havalar ısınmaya başlarken baharın müjdecisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği merak konusu oluyor. Cemreler bir bir düşüyor. İlk cemre havaya düştü, diğerleri ne zaman düşecek? Cemre toprağa ne zaman düşer?

CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞER?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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