"Cemre, ruhumuza düşsün"

26.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:20

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Regaib Kandili'nin üç ayları benliğimizde hissetmemize vesile olan ilk mübarek gece olduğunu söyledi.



Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Yalçın, tabiatın baharı karşılamaya hazırlandığı şu günlerde ruhumuza da baharı yaşatacak üç ayları yaşamaya başladıklarını ifade ederek, "Bugün cemrenin suya düştüğü gündür. Gecesi ise Regaip gecesidir ve rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresidir. Ruhumuza baharların gelme zamanıdır. Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük manasına gelen Regaib, iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Bu gece Allahüteala lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bizler de bu lütuflardan olabildiğince nasiplenmeye çalışmalıyız. İnananlar olarak bu gece, başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam aleminin birliği, dirliği ve beraberliği için dua etmeli, af ve afiyet dilemeliyiz. Bu vesileyle başta hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA