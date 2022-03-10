Cemre nedir, ne zaman düşer sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülke geneline hakim aybar kar fırtınasının ne zaman son bulacağı araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Cemre düşmesinin hava sıcaklığını etkileyip etkilemediğini araştıran vatandaşlar cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? sorularına yanıt arıyor.

CEMRE NEDİR?

İlkbaharın başlama tarihiyle yedişer gün arayla düşmesi gereken cemre; önce havaya, sonra su ve toprağa düşer. Sıcaklık artışına işaret eden bu durum, arapçada kor durumunda düşen ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Cemre düşmesine, Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

2022 yılında cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düştü.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "turuncu" kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri ülke genelinde alarma geçti. 4 gün boyunca aybar kar fırtınasının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporlarına göre, hava sıcaklığı mart ayının sonuna doğru artacak.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA SABAH 06.30'DA BAŞLADI

İstanbul'da beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, dün yüksek kesimlerde başlamıştı. Bu sabah 06.30 itibariyle de şehrin merkezinde de yağış başladı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da 14 Mart Pazartesi'ye kadar üniversiteler dahil olmak üzere bütün resmi ve özel kurumlarda eğitime ara verildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Soğuk hava sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkileyecek. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'de de okullar bugün ve yarın tatil edildi. Bilecik'te bugün taşımalı eğitimde, yarın ise ilk genelindeki tüm okullarda eğitim olmayacağı duyuruldu. Balıkesir'in 7, Çanakkale'nin 5, Konya'nın 8, Burdur'un da 1 ilçesinde okullar bugün kapalı olacak. Kastamonu, Bayburt ve Kars da eğitime ara verilen kentler arasında yer alıyor. Ağrı'da 3, Bingöl'de 2 ilçede, Bitlis'teyse taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

10 MART PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI

Meteoroloji'den yapılan açıklama göre; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat!

AFAD'DAN İSTANBUL'UN DA ARALARINDA OLDUĞU 38 İL İÇİN KRİTİK UYARI

AFAD'dan yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldığı belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkari olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi.

KAR TÜM TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

TIR VE KAMYONLARIN ŞEHRE GİRİŞİ YASAKLANDI

Yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi hava ve deniz ulaşımında iptallere neden oldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 418 seferi iptal edildi. İDO ve BUDO'nun da bazı seferleri yapılmayacak.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda 28 binden fazla personel görev başında olacak. 2 bin 500'den fazla araç ise hazır bekletiliyor. Marmaray ve metro seferleri gece 2'ye kadar uzatıldı. Ayrıca ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların şehre girişi İstanbul içinde bulunanların da trafiğe çıkışları saat 04.00'ten itibaren yasaklandı. Uyarılar sürerken, dün şehrin özelikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yetkililer, don ve buzlanma uyarısı yaptı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası ve soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

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