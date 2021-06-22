Cemre Kemer müjdeyi verdi: Son haftalar
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Cemre Kemer müjdeyi verdi: Son haftalar

Cemre Kemer müjdeyi verdi: Son haftalar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, yaşadığı heyecanı sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.

Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, yaşadığı heyecanı sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor. Kemer geçen pazar günü de ailesiyle geçirdiği günden kareleri Instagram sayfasında yayınladı. O fotoğrafların altına da şöyle yazdı: "Son haftalar. Güzel bir pazar. Hele bir de yağmur beklerken mis gibi bir güneş. Bin şükür."

Kaynak: Hürriyet

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