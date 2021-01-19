Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu
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Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu

19.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:51
Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, üç aylık hamile... Çocuğun cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, üç aylık hamile... Kızı olacağını söyleyen şarkıcı, "Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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