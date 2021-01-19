Cemre Kemer'den bebek müjdesi

Çiftin İstanbul'daki evinde gerçekleşen nikah törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katılmıştı.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Kemer mutluluğunu sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Çıkan karnının fotoğrafını Instagram'a yükleyen Kemer'in 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet