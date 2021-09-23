Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin! - Haberler Magazin
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Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin!

36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi.

36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi

"BURNUM ESTETİK, BANA NİYE BENZESİN?"

Temmuz ayında kızını kucağına alan Cemre Kemer, bebeğinin eşi Emre Medina'ya benzediğini ifade etti "Babasına benzemesi için Dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin? Babası yeşil gözlü, ona benzesin."

Doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Cemre Kemer, eski görünümüne kavuştuğunu ifade etti.

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Haber: Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin! - Haberler Magazin
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