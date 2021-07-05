Cemre Kamer kimdir? Cemre Kamer hayatı ve biyografisi! Cemre Kamer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cemre Kamer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cemre Kamer hakkında merak edilenler. Cemre Kamer hayatı ve biyografisi. Cemre Kamer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cemre Kamer merak konusu oldu. İşte Cemre Kamer hakkında merak edilen Cemre Kamer kimdir, Cemre Kamer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEMRE KAMER KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,68 m

17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Cemre Kemer, Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi. Ortaokul ve liseyi bu bölümde bitirdi ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir.

Kariyerine ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Çocuk ve Gençlik Balesi grubuyla sahne alarak başladı. Şan ve piyano derslerinin ardından, medyada ilk olarak İsmail YK'nın klibinde yer alarak kariyerine başlamıştır. Daha sonra 'Trafikte 1 Dakika' adlı reklam filminde yer almıştır.

2005 yılında çocukluk arkadaşları Eren Bakıcı, Gülçin Ergül, Yasemin Yürük ile birlikte ''Hepsi'' isminde bir kız grubu kurmuştur. Bu grupla büyük bir çıkış yakalamıştır. Grupla birlikte çıkardığı ''Bir'' albümü Türkiye'de satış rekorları kırmış, bununla birlikte yaptıkları ''Bad Penny'' şarkısı ile dünya geneli bir ün elde etmiştir.Grubun menajerliğini annesi Şebnem Özberk yapmıştır. 2006 yılında ''Pepsi'' sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıkmış ve birde promosyon single sunmuştur. Daha sonra Kenan Doğulu ile 40 Derece Partileri'nde görülmeye başlamıştır. Ayrıca bu dönem, Kenan Doğulu ile sevgili olduklarını açıklamışlardır. Grupla birlikte 2007 yılında ''İki'' albümünü piyasaya sunmuşlardır. Bu sırada ilk önce Show TV ardından ATV'de yayınlanan ''Hepsi 1'' isimli bir dizide başrol üstlenmiştir. Bu oyunculuk deneyiminden sonra ''Avrupa Yakası'' ve ''Benim Annem Bir Melek'' isimli komedi dizilerinde yer almıştır. B Aynı yıl 'Kısık Ateşte 15 Dakika' isimli filmde rol aldı. 2008 yılında Grup Hepsi ile birlikte Şaka 10+1 isimli bir albüm piyasaya sürdü. 2009 senesinde ''Kayıp Çocuklar Cenneti'' bilinen diğer adıyla ''Herkesin Duyamadığı Şarkı'' isimli filmde başrolü üstlenmiştir.2009 yılında Hepsi grubu olarak ''Geri Dönüşüm'' isimli bir albüm daha yayınladı. 2011'de Kral Pop ile Türkiye turnesine çıkmıştır. 2013 ''Pinokyo'' filminin dublaj kadrosunda yer aldı. 2015 yılında Edis'in ''Benim Ol'' klibinde oynadı 2016 yılında İşte Benim Stilim programına katılarak Hepsi grubu olarak geri döneceklerini söyledi, ancak herhangi bir çalışma yapılmadı.2017 yılında tek başına albüm yapacağını duyurdu. Ancak 2018 yılında müziğini bıraktığını açıkladı ve influencer olarak kariyerine devam edeceğini duyurdu. 2020 yılının Aralık ayında Emre Medina ile evlendi 2021'de bir bebek beklediğini ve bebeğinin kız olduğunu açıkladı