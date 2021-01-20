Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst adliyeye sevk edildi

20.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:05
Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesi, Türkbükü mahallesindeki evinde, dün saat 21.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Türkbükü mahallesindeki evinde, dün saat 21.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadesinde susma hakkını kullandığı öğrenilen Dürüst, adliyeye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden gözaltına alındınız' sorusunu yanıtsız bıraktı. Diğer şüpheli T.K.'nin daha önceden uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan sabıkalı olduğu bildirildi.

Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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