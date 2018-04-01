Çemişgezek'te Hayvan Üreticilerinin Sorunları Ele Alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde peynir fiyatları ile yayla ve mera konusunda oluşabilmesi muhtemel sorunlar değerlendirildi.

Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığının organizasyonunda, Çemişgezek sinema salonunda toplantı yapıldı. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İlhan Özen, Ziraat Odası İlçe Başkanı İsmet Aksakal ve Çok sayıda küçük baş hayvan üreticisi katıldı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan: "Birlik olarak sürekli üreticilerimizle istişare halindeyiz. Organize ve birlikte karar vermeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu gün üreticilerimizle 2018 yılı içerisinde peynir fiyatlarına netlik kazandırmak. Muhtemel yayla ve mera sorunlarını değerlendirmek için bir araya geldik. Bir toplantı da Pertek ilçemizdeki üreticilerimizle yapacağız. Daha sonra yayla grup sorumlularıyla son karara varıldıktan sonra, güvenlik gerekçesiyle kapalı olan yaylaların açılması için yetkililerle görüşüp yaylaların üreticilere yeniden açılmasının değerlendirilmesini talep edeceğiz. Açık olan meralarımız şu an ki hayvan sayımıza yeterli gelmemektedir. Çünkü hayvan sayımızda bu yıl önemli oranda bir artış gözlenmektedir. Bölgemizdeki üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve sorunlarının etkin çözümü için kurumlarımızla istişare yaparak mağduriyet yaşamamaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız,üreticiyi ezdirmemek, peynir tüccarlarımızı ve tüketicileri mağdur etmeden, birlik olarak hakem rolünü üstlenip uzlaşma yolunu bulmak için bir araya gelmek. Birlikte bir yol belirlemek. Birlikte karar vermektir"dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İlhan Özen ise hayvan hareketleri, küçükbaş hayvancılıktaki desteklemeler konusunda üreticilere bilgi verdi.

Toplantı da peynir fiyatlarının belirlenmesi, üreticinin sorunları, 2018 yılı yayla ve mera kiralama işlemleri ve genel sorunlar katılımcalarla değerlendirildi. - TUNCELİ