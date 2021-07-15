Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde

Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan down sendromlu Kemal Karakoç, askeri üniformasını giyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede denetim yaptı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan down sendromlu Kemal Karakoç, askeri üniformasını giyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçede denetim yaptı.

Çemişgezek'te yaşayan down sendromlu 37 yaşındaki Kemal Karakoç, kent genelinde vatan ve bayrak sevgisi tanınıyor. Asker kıyafetlerini giyen ve başına Türk bayrağı saran Karakoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında trafik kontrolü yaptı.

Elindeki oyuncak tüfeği hiç bırakmayan Karakoç, ilçe halkının gönlünde taht kurdu. - TUNCELİ

Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Petek Dinçöz Demet Akalın Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çemişgezek'in down sendromlu komandosu 15 Temmuz'da görevde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:16:49. #1.16#

title