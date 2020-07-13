Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı.

13.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:44

Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Sağlık Sokak'ta ikamet eden 71 yaşındaki Cemile Masatdereli, parmağına sıkışan metal yüzükten kurtulmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Masatdereli'nin evine giden itfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde parmağına sıkışan yüzüğü kesti. Parmağına sıkışarak rahatsızlık veren yüzüğünden kurtaran ekipler, yaşlı kadından hayır duaları aldı.

Parmağını sıkan yüzükten kurtulan Cemile Teyze, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Cemile teyzenin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kaynak: İHA

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