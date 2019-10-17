Cemile öğretmen kaza kurbanı

Cemile öğretmen kaza kurbanı

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

17.10.2019 15:30
Cemile öğretmen kaza kurbanı

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nurten Öztürk Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Pekel'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sabah 08.15 sıralarında, Nurdağı-Osmaniye karayolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Cemile öğretmenin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.