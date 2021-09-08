Cemil Meriç'te neşeli bir gün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemil Meriç'te neşeli bir gün

Cemil Meriç'te neşeli bir gün
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, 'Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel' sahne programlarına dahil oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, 'Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel' sahne programlarına dahil oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ortaklığında gerçekleşen sahne programında yerel sanatçılar katıldı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesinde kurulan sahnede özel öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi. Büyükşehir'in pandemi sürecinde destek verdiği yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere ve ailelerine salgın sürecinde geçirdikleri zor günleri geride bırakmaları adına destek olundu. Özel öğrenciler arkadaşlarıyla ve aileleriyle şarkılara eşlik etti ve doyasıya dans etmenin keyfini çıkardı. Özel öğrenciler, bu etkinlikte hem aileleri, hem arkadaşları, hem de öğretmenleriyle sosyalleşme imkanı buldu. Öğrencilerden bir kaçı sahneye davet edilerek solo performanslarını da sergiledi.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere eğitim vermektedir. Özel öğrenciler beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E-KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde sosyalleşme imkanı bulmaktadır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Umut Meraş Çağdaş Atan Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cemil Meriç'te neşeli bir gün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:00:23. #1.15#

title