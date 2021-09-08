Cemil Meriç'te neşeli bir gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, 'Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel' sahne programlarına dahil oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, 'Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel' sahne programlarına dahil oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ortaklığında gerçekleşen sahne programında yerel sanatçılar katıldı.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesinde kurulan sahnede özel öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi. Büyükşehir'in pandemi sürecinde destek verdiği yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere ve ailelerine salgın sürecinde geçirdikleri zor günleri geride bırakmaları adına destek olundu. Özel öğrenciler arkadaşlarıyla ve aileleriyle şarkılara eşlik etti ve doyasıya dans etmenin keyfini çıkardı. Özel öğrenciler, bu etkinlikte hem aileleri, hem arkadaşları, hem de öğretmenleriyle sosyalleşme imkanı buldu. Öğrencilerden bir kaçı sahneye davet edilerek solo performanslarını da sergiledi.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki özel öğrencilere eğitim vermektedir. Özel öğrenciler beden eğitimi, drama, halk oyunları, müzik, el sanatları, seramik, mozaik, bahçecilik, bağımsız yaşam, değerler eğitimi, akıl oyunları, bireysel eğitim, psikolojik eğitim, akademik ders sınıfları, E-KPSS sınıfları, mutfak atölyelerinde eğitim alırken çeşitli kültür ve sanat gezilerinde sosyalleşme imkanı bulmaktadır.

Kaynak: Habermetre