Cemil İpekçi moda öğrencileriyle buluştu

02.11.2019 10:42

Başarı hikayesini, tecrübelerini ve gelecekte genç yetenekleri nelerin beklediğini anlatmak üzere seminer verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan ünlü modacı, çocukluğundan bugüne başından geçen çarpıcı hikayeleri altın değerinde öğütleriyle birlikte anlattı.

Geleceğin moda profesyonellerini son teknolojik sınıflarında yenilikçi eğitimlerle buluşturan Altier, aynı zamanda öğrencilerini Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları ile tanışma imkanı sunarak onları her açıdan profesyonel iş hayatına hazırlıyor. Akademi bu kapsamda düzenlediği son seminerinde ülke sınırlarını aşan başarısıyla moda dünyasının ilk akla gelen moda tasarımcısı Cemil İpek'i ağırladı.

Öğrencilere çocuk yaştan bu yana modaya olan tutkusunu anlatan İpekçi ' 4.5 yaşında 22 odalı bir köşkte dadılarla büyüdüm. Hep eskiye çok meraklıydım. Bir gün beni evde bulamayınca sandık odasında elimde kasnak kanaviçe yaparken buldular. 5 yaşında annemin kürk paltosundan bir parça keserek bebeğime kürk yakalı palto yaptım.' dedi.

İLK MÜŞTERİM ŞÜKRAN HATTAT OLDU

Kendi yerini açında ilk müşterisinin Hattat ailesinden Şükran Hattat olduğunu söyleyen ünlü modacı, 'Şükran yeni evlenmişti beni duymuş geldi, parası çok uğurlu geldi ve Cemil İpek'çi böyle başladı. O dönem Nişantaşı'nı basma ve pazenlerle ilk ben tanıştırdım' diyerek kariyerinin nasıl başladığını anlattı.

Türkiye'nin gelecekteki modacıları olacak genç yeteneklere 'Bu ülkede binlerce Cemil İpekçi var. Önemli olan cesur olabilmek. Modacı olmayı bir meslek olarak kabul etmeyin yaşam biçimi olarak görün. Size bakarken arka beynim sizi giydiriyor. Her gün yeni bir teknik yeni bir makine çıkıyor. İstemediğiniz kadar kumaş, boya, düğme çeşidi var. Bugün tasarımcı olmak çok kolay. Yeter ki isteyin ama mükemmel olmaya çalışmayın mükemmel olan evrenin kendisi. Doğayı inceleyin, çiçekleri, kuşların üzerindeki renk ahenklerinden kanat kıvrımlarına kadar izleyin ve ilham alın. Kumaşlarla konuşun. Kendinize gerçekten ne istediğinizi sorun. Ünlü olmaya çalışmayın bunlar dünyevi şeyler' dedi.

49 yılını modaya vermiş bir öğretmen olarak Cemil İpekçi,Altier Academy öğrencilerine, giyim konusunda alaylı olamayacaklarını çünkü giyim tasarımı sadece yetenek değil bilgi de ister kostüm tarihini de bilmeniz gerekir diyerek modanın her alanını ele alarak en üst donanım ve uluslararası deneyime sahip eğitmenleriyle moda eğitimleri veren Altier Academy'e övgüler yağdırdı. Seminer sonunda Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, usta modacıya teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Bültenler