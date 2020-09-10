Cemil ile Anadolu çekimleri başlıyor Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı izni ile; sosyal yardım ve yarışma içerikli TV programı projesi hayata geçiriliyor. Yapımcılığını Evo medya, Frf medya ve İlkon filmin üstlendiği yeni nesil gezi ve yarışma formatlı TV programı çekimleri Eylül'de Mersin, Adana, Hatay ve Mardin'de çekimlerine başlıyor.

50 den fazla sponsorun destek verdiği ve sosyal sorumluluk içeren projenin tasarım koçluğunu Seranay İduğ, Ssunumunu Cemil Usal ve Miraç Bayramoğlu yapıyor. 2 takımdan oluşan 8 kişilik yarışmacı grubu her hafta kendine verilen eğitim odaklı görevleri yapacaklar. Programın Ekim sonunda, TV ekranlarında seyirci ile buluşması planlanıyor. Program ana yapımcıları; format gereği hazırlanmış otobüslerinin Anadolu'yu gezeceğini ve görev verilen yarışmacıların halkın gönlünü kazanacaklarını belirterek"her bölümde, iyilik kazancak dediler."

Yarışmacıların çoğu best model katılımcılarından ve sosyal medya fenomenlerinden oluşmaktadır. Evo medya yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, "Formatın çok iddalı olduğunu ve bir nebze insanların gönlünü kazanacaklarını, çekimleri sabırsızlıkla beklediklerini" belirtti.