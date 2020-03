Cemil Has: "Türkiye'nin kalkınması AR-GE ile mümkün"

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:57

Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, Türkiye'nin refah ve gelişmişlik düzeyinin artması adına, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) sımsıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımla her açıdan daha başarılı olabiliriz. Türkiye'nin kalkınması AR-GE ile mümkün" dedi.



Ar-Ge'ye yatırım yapmanın önemine dikkat çeken Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Kendi teknolojimizi üreterek dışa bağımlılığımızı azaltabilir, ekonomimize büyük katkı sağlayabiliriz" dedi.



Has, Ar-Ge'ye yapılan yatırımla her açıdan daha başarılı olunabileceğini ifade ederek, "Burada önemli olan bir işletme açmak ya da bir yazılım yapıp günü kurtarmak olmamalı. Bu yatırım işletmeye farklı açılardan fayda sağlayabilir. İşletme örneğin; ihtiyacı olan ürünleri kendisi üretebilir, üretim sürecini kısaltabilir ya da mevcut ürettiği ürünlerin kalitesini arttırabilir. Bunların her biri işletmeye uzun vadede katkı sağlayacak gelişmelerdir. Çoğu firma kazancından araştırma geliştirme faaliyetlerine bütçe ayırmak istemiyor. Ayrılan bu bütçeyi masraf ya da boşa giden harcama olarak görüyor. Fakat durum öyle değil. Eğer siz işinize yatırım yaparsanız onu büyütür, rekabette avantaj sağlarsınız. Bu avantajın işinize sağlayacağı uzun vadeli faydanın karşılığı olamaz. Her ar-ge çalışması, işletmeniz için geleceğe dönük yatırımdır" şeklinde konuştu.



İşletmelerin büyürken ülke ekonomisine de sağladıkları katkının unutulmaması gerektiğini dile getiren Has, "Her işletme ülke için yaşayan bir organizmadır. Eğer büyür ve daha iyi çalışırsa ülke ekonomisini de büyütür ve daha güçlü hale getirir. Ar-Ge'ye yatırım yapan ülkelere baktığınızda, bu ülkelerin yüksek teknolojili ürün üretme ve ihraç etme oranlarının da yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da ülke ekonomisi için çok değerli. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin kalkınması Ar-Ge ile mümkün. Bunun bilincine sahip olmalı, vizyonumuzu bu yönde geliştirmeliyiz" diye ekledi.



Cemil Has aynı zamanda, yatırımların yapılması için firmaların kaynağa ihtiyaç duyduklarını, bu kaynak probleminin de destekler ve teşvikler sayesinde aşılabileceğini dile getirerek, "Son dönemde yoğun şekilde Ar-Ge'ye yatırım yapan kuruluşlar için farklı destekler var. Bu konularda bilinçlenmek de çok önemli. Ar-Ge süreci zor, zahmetli ve maddi güç gerektiren bir süreç. Gerekli hazırlıklar yapılmazsa hedefe ulaşmadan mevcut kaynaklar tüketilebilir. Firmalar bunun bilinciyle planlamasını ve hazırlıklarını yapmalı. Dolayısıyla bu süreçte verilen teşvikleri araştırmak ve eğer şartlar uygunsa bunlardan faydalanmak işletmeye kolaylık sağlar" diye ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA