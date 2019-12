Cemil Has'tan yerli malı ürün vurgusu

30.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:50

Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Yerli malı ürünler, hem üreticiye hem de kullanıcıya avantaj sağlıyor. Bu anlamda ekonomimize sağladığımız faydadan dolayı mutlu ve gururluyuz" dedi.



Cemil Has Medikal, medikal ozon ve far infrared ozon sauna cihazları ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Yerli üretime dikkat çeken Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, yurt dışından gelen ürünler yerine yerli ürünü tercih etmenin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Has, "Medikal sektöründe kullanılan ürünler hem kaliteli hem de yerli olabilir. Yurt dışından gelen ürünler yerine yerliyi tercih etmek ülke ekonomisine de fayda sağlar. Biz de bu bilinçle ürünlerimizi titizlikle, araştırarak ve her zaman geliştirerek üretiyoruz. Yabancı rakiplerimizi göz önüne alarak, müşterilerimizi ve en önemlisi hastaları düşünerek ürünlerimizi tasarlıyor ve üretiyoruz" dedi.



"Bizim gibi üretmek isteyen girişimciler daha iyilerini yapabilir"



Ürettikleri her ürünün bir öncekinden çok daha üst seviyede olduğuna vurgu yapan Has, "Ülkemizde bu kadar başarılı cihazlar üretmek ve yurt içi-yurt dışı iyi geri dönüşler almak, dışa bağımlılığı bir nebze olsa da bitirmek bize ilham veriyor. Bu ülkede bizim gibi üretmek isteyen girişimciler daha iyilerini yapabilir" şeklinde konuştu.



Bunların dışında yerli üretim, yerli ürün avantajlarından bahseden Cemil Has, "Son dönemde önemi daha da fark edilen yerli üretim bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Bunun avantajını son zamanlarda gördük. Dövizdeki kur artışıyla birlikte ithal ürünlerin fiyatı artarken, yerli üretim olan bizim ürünlerimizin fiyatı aynı kaldı. Bu da bize rekabette büyük bir fırsat verdi. Ayrıca yedek parça gerektiğinde yurt içinden temin edildiği için hem kalite bozulmuyor hem de zamandan kazanıyor müşteri. Arıza durumunda ise 24 saat gibi kısa bir sürede geri dönüş yapıyoruz ve hiçbir müşterimizi mağdur etmiyoruz. Bu da bizi biz yapan avantajlarımızdan biri" diye aktardı.



Çin malı uyarısı: "Cihaz arızalandığında her anlamda kayba uğruyorlar"



Çin malı parça kullanan cihazlara değinen Has, şöyle devam etti:



"Bizim dışımızda satılan diğer cihazların bazılarının parçaları genellikle Çin'den geliyor. Biz bütün cihazlarımızda, parçalarımızın hemen hemen hepsini yurt içinden temin ederek ya da kendimiz üreterek, küçük bir kısmını ise uluslararası pazarda bilinirliği olan güvenilir. Avrupa kökenli tedarikçilerden sağlıyoruz. Dolayısıyla kalite problemi yaşamıyoruz; ama özellikle kritik komponentlerini, Çin malı kullanan cihazlardan çok kez şikayet duydum. Başta bu tarz cihaz almak çok ucuz geliyor, akıllarına yatıyor. Daha sonra cihaz arızalandığında her anlamda kayba uğruyorlar. Yedek parça bekliyorlar, zaman kaybediyorlar, arıza için ekstra ücret ödüyorlar. Cihaz iki katına mal oluyor ve kullanıcı zaman kaybederek mağdur oluyor; ama yerli malı olan bizim cihazımızda bu dezavantajlar söz konusu değil. Kısacası kalitesinden emin olunmayan ürünler almak pek çok açıdan zarar verir. Bir ülkenin gücü üretim, tüketim ve verimlilik üzerine kuruludur. Üretim ne kadar çok olursa ekonominin temeli o kadar sağlam olur. Üretimin yerli ve devamlı olması ise tarımda, ticarette, sanayide ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülkenin refah seviyesini yükseltir. Ülkemizin kalkınmasında payımız olduğu için ayrıca gururlu ve mutluyuz." - İZMİR

Kaynak: İHA