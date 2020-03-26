Cemil Has: "Korona virüsü ile vicdan sınavı da veriyoruz"
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Cemil Has: "Korona virüsü ile vicdan sınavı da veriyoruz"

Dünyada hızla yayılan korona virüsünün Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarının aşırı şekilde arttığını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, firmaların bu salgın ortamında vicdan sınavı da verdiğini kaydetti.

26.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:51
Cemil Has:

Dünyada hızla yayılan korona virüsünün Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarının aşırı şekilde arttığını belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, firmaların bu salgın ortamında vicdan sınavı da verdiğini kaydetti.

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüsü salgınının oluşturduğu panikten faydalanıldığını ifade eden Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Bütün dünyayı esir alan bu salgın sebebiyle insanlar panik halinde bazen ne yapacağını şaşırıyor. Bir kısım, kendi canı için çabalarken bir kısım da bunu fırsat bilip bundan rant elde etmeye çalışıyor" dedi.

"Maalesef para aşkı, vicdanın da önüne geçti"

Cemil Has, "En basit örneği; yıllardır medikal sektör içerisindeyim. Tıbbi cihaz teknik servis hizmetiyle başlayan işimiz tıbbi cihaz üretimiyle devam ediyor. Sektör içerisinde olmamıza rağmen, bu olay çıktığından beri 1 tane bile koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünleri alıp satmadık; çünkü bizim işimiz tıbbi cihaz üretimi. Maalesef bırakın bu sektörü, farklı sektördeki insanlar bile bu durumu fırsata çevirmekte geç kalmadı. Alanları olmayan bu işlere el atarak, en basitinden koruyucu maske de bile salgından önceki döneme göre 15 ile 30 kat arası değişen fahiş fiyatlar oluştu. Üretimde ve sahada çalışan ekibimizi korumak amaçlı maskeleri, sektörün içinde olmamıza rağmen bu fahiş fiyatlardan zorla temin edebildik. Bir de stokçu ve komisyoncular yüzünden, tıbbi cihaz üreticileri olarak bizler bu durumdan sorumlu tutulduk; çünkü tıbbi cihaz üretimi ile ilgilisi olmayanlar bulunduğumuz zor durumu fırsata çevirip merdiven altı üretim yapıp, ürünleri ithal edip stok yaptılar. Sonuçta fiyatlar da bu hale geldi. Yani maalesef para aşkı, vicdanın da önüne geçti. Korona virüsü ile vicdan sınavı da veriyoruz" dedi.

"Vatanını seven herkes bir kere daha vicdanını dinleyip öyle adım atmalı"

Cemil Has, bu dönemde çok hassas davrandıklarını dile getirerek, "Biz firma olarak, Türkiye'de ilk vak'a çıktığı andan itibaren, home ofis olarak çalışabilecek personellerimizi hemen eve çıkardık. Amacımız; şirket içerisindeki sayıyı azaltıp riski düşürmekti. Bunun dışında kalan personellerimizin işe geliş-gidiş saatlerini esnettik. Kalabalık olmayan saatlerde yola çıkmalarını söyledik. Kendini biraz da olsa halsiz, kırgın hisseden olursa düzelene kadar işe gelmeyebilir dedik. Bunun sonucunda yasal izninden düşme, maaş kesintisi gibi olumsuz durumlar olmayacağını taahhüt ettik. Peki bunları yapmak bize ne kaybettirdi? Hiçbir şey. Sadece insanlık ve vicdan kavramını bir kez daha hatırladık. Bu zor günlerde vatanını seven herkes bir kere daha vicdanını dinleyip öyle adım atmalı. Evde kalması gerekenler evde kalsın. Çalışması gereken kişilerin de ellerini vicdanlarına koyup yaptıkları işi hakkıyla yapmalarını, insanların zaaflarını kullanmadan, ülkede yaşayan herkesi kendi ailesinden biri olarak düşünüp hareket etmelerini umuyorum. Bunlara uyarsak çok kısa sürede bu günleri atlatacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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