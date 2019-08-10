Cemil Çöllü dualarla anıldı

10.08.2019 17:10

MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları tarafından merhum Eczacı Cemil Çöllü'ye mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay başta olmak üzere birçok partili katıldı.

MHP eski İl Başkanlarından, ülkücü şehit merhum Eczacı Cemil Çöllü, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları'nın düzenlediği tören ile anıldı. Kurban Bayramı Arefesinde unutulmayan Çöllü'nün anma törenine MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları teşkilat üyeleri, MHP İlçe Başkanları ve Cemil Çöllü'nün birçok seveni katıldı.

Anma töreninde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Şehit Ağabeyimizi MHP eski il başkanımız Cemil Çöllü'yü kabri başında anıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimiz de anıyoruz. Bütün şehitlerimize ve bütün rahmete kavuşanlara Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay da, "Cemil Çöllü Ağabeyimizin mezarı başındayız. Hem Cemil Çöllü'yü, hem de tüm şehitlerimizi rahmetle anmak için bugün burada toplandık. Allah tüm vefat edenlerimize rahmet eylesin" dedi. Cemil Çöllü'nün mezarı başında düzenlenen anma töreninde dualar okundu ve başta Cemil Çöllü olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal edenler için rahmet dilendi. - MANİSA

Kaynak: İHA