Cemil Bayık kimdir? PKK elebaşı Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık öldü mü?
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Cemil Bayık kimdir? PKK elebaşı Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık öldü mü?

PKK'nın beş kurucusundan biri olan Cemil Bayık, PKK'nın yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Peki, Cemal Bayık kaç yaşında? Cemal Bayır nereli?

Cemil Bayık kimdir? PKK elebaşı Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık öldü mü?
12.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:54

Cemil Bayık, 1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın kurucularından birisidir. Bunun yanında KCK grubunun da konsey üyeleri arasındadır.

CEMİL BAYIK VE ABDULLAH ÖCALAN

1970 yılında Ankara Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bir sırada Kemal Pir aracılığıyla Abdullah Öcalan'la tanışmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sırasında yurtdışına kaçtı. Suriye, Lübnan, Kuzey Irak'ta örgüt lehine çalışmalarda bulundu. Daha sonra terör örgütü PKK'nın başkanlık konseyine getirildi. Öte yandan Bayık, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır.

Cemil Bayık kimdir? PKK elebaşı Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık kaç yaşında? Cemil Bayık öldü mü?

CEMİL BAYIK ÖLDÜ MÜ?

AK Partili Şamil Tayyar konu ile ilgili şunları söyledi; "Terörist Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiası, ihtimal dahilinde ama kesin değil. Operasyon öncesi toplantıya katılacağı istihbaratı vardı, katılıp katılmadığı bilinmediği için öldüğü iddiası, teyite muhtaç" dedi.

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