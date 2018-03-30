Cemil Alevli Ölümünün 46.yılında Hüzünle Anıldı

Gaziantep sanayisinin efsane isimlerinden birisi olan Cemil Alevli, ölümünün 46.yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ve mezarı başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep sanayisinin kuruluşundan bugünlere gelişinde gerçekleştirdiği ilklerle önemli bir yer tutan sanayici Cemil Alevli kurucusu olduğu GKV Özel Okullarında ve mezarı başında ölümünün 46,yıl dönümününde anıldı. GKV'de düzenlenen törenin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da bir anma töreni gerçekleştirdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan ile çok sayıda yönetici, öğretmen ve öğrenci ve katıldı.

"Örnek bir sanayici, iş adamı ve eğitim gönüllüsüydü"

Cemil Alevli'nin sadece Gaziantep sanayisi için değil, ülke sanayisi içinde önemli bir misyon üstlendiğini ve Gaziantep sanayisinin ilk temellerini atan isim olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Liseleri Müdürü Hakan Alnıaçık "Gaziantep sanayisinin kurucularından merhum Cemil Alevli, sanayi alanında birçok ilke imza atmakla kalmamış, 1963 yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşunu gerçekleştirerek eğitimde kıvılcımdan meşaleye uzanan kutlu bir süreci başlatmıştır. Yaşamı boyunca eğitim kurumlarına önemli destekler sağlarken kendi ailesinin dahi haberi olmadan binlerce fakir öğrenciye başarı bursu vermiştir. Bugün onun elinden tutarak burs verdiği birçok insan, kentin ve ülkenin yönetiminde söz sahibidir. Cemil Alevli yaptığı bu tür hayır işlerini kesinlikle topluma yansıtmamış, yardımların gizli kalması ilkesini savunmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşundan yeni baştan kuruluşuna ve 1972 yılına kadar gelişmesine önemli katkılar sağlayan Cemil Alevli, Gaziantep sanayisinin ilk çekirdeğini kurarak bölgedeki tekstil potansiyelini harekete geçirmeyi başarmıştır. 1940'lı yıllarda Gaziantep'e ilk havaalanının açılması ve geliştirilmesi, Devlet Demir Yollarının kentimizden geçmesi, ilk devlet yatırımı olan Tekelin açılmasında büyük emekler sarf etmiştir. Cemil Alevli Gaziantep sanayisinin gelişmesine paralel olarak eğitim alanında da kalkınmanın şart olduğuna inanmıştır. Gelişen Gaziantep'in ve kalkınan ülkenin yakın vadede nitelikli eleman gücüne daha çok ihtiyacı olacağını, ancak her ailenin çocuklarını eğitim için Ankara, İstanbul gibi uzak kentlere gönderemeyeceğini bildiğinden insanların kendi şehirlerinde kaliteli eğitim alması gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla 1963 yılında bir grup eğitim gönüllüsüyle birlikte, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda eğitim vermek üzere modern eğitimi ve etkin yabancı dil öğretimini ön plana çıkaran Gaziantep Kolejini kurmuş, Gaziantep Kolejinin gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için gecesini gündüzüne katarak çalışmış, çok büyük emek ve fedakarlıklar isteyen böyle bir çalışmayı tamamlayarak Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandırmıştır. Bu eğitim meş'alesi, değerli evlatları Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy ve Celal Ersoy tarafından yarım asrı aşan bir eğitim kalitesiyle günümüze taşınmıştır" dedi.

Öğrenciler Cemil Alevli'yi anlattı

Cemil Alevli'nin yaşamından kesitlerin anlatıldığı belgesel gösterisinin ardından öğrenciler tarafından Cemil Alevli Oratoryosu sahnelendi. Cemil Alevli'nin geçlere mektubunun okunmasının ardından Cemil Alevli Kolej Öğrencileri mektuba cevap niteliği taşıyan ve Cemil Alevli'ye hitaben yazdıkları mektubu seslendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma töreninin ardından GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra Cemil Alevli Koleji öğrencilerinden oluşan bir gurup Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan Cemil Alevli'nin mezarını ziyaret ederek dualar edip mezarı başına çiçekler bıraktılar. Yapılan duaların ardından anma töreni sora erdi. - GAZİANTEP