Cemevlerine ibadethane statüsü: 'Sihirli Formül' nedir?

18.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 08:13

Türkiye'nin en büyük dini azınlık topluluğunu oluşturan Alevilerin ibadet yeri olarak cemevlerinin tanınması konusu bir süredir belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmış durumda.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle