Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödediğini söyledi
AMASYA'da, cemevinden yardım sandığını çalan H.U., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
AMASYA'da, cemevinden yardım sandığını çalan H.U., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. H.U., çaldığı para ile borçlarını ödediğini söyledi.
Merzifon ilçesi Abide Hatun Mahallesi Buğra sokakta bulunan cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak, içindeki yaklaşık bin lirayı çalan şüpheli H.U., güvenlik kamerasından tespit edilerek, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çaldığı para ile borçlarını ödediğini söyleyen şüpheli, adliyeye sevk edildi.