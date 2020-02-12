Cemevinden para çalan zanlı tutuklandı
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Cemevinden para çalan zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan cemevinde yardım sandığındaki bin lirayı çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:03
Cemevinden para çalan zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde bulunan cemevinde yardım sandığındaki bin lirayı çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Abide Hatun Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan cemevi içerisindeki yardım sandığını 11 Şubat Salı günü kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin TL parayı çalan H.U., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun kamera çalışmaları neticesinde tespit edilerek kıskıvrak yakalanmıştı.


Emniyetteki sorgusunda çaldığı parayla borcunu ödediğini itiraf eden H.U., sağlık kontrolünden geçirilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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