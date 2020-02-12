Cemevinden para çalan zanlı adliyede
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Cemevinden para çalan zanlı adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

12.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:43
Cemevinden para çalan zanlı adliyede

'nın ilçesinde cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, dün Abide Hatun Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan cemevindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lirayı çalan şüpheli H.U.'nun (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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