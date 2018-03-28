Cemevinde 2. Kez Yangın Çıkarırken Dumandan Etkilendi

Erzincan'da, bir cemevi içinde kağıt tutuşturup yangın çıkardığı belirtilen bir down sendromlu, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine bağlı Ganiefendiçiftliği köyünde yaşayan ve down sendromlu olduğu belirtilen U.T, köydeki cemevine girip, ibadet yapılan bölümdeki halıların üzerinde kağıt yaktı.

Çevredekilerin ve çağrılan itfaiyenin kısa süre içindeki müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, cemevinin halılarında küçük çaplı hasar oluştu.

Çıkan dumandan etkilenin U.T. ise ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının ardından cemevine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, cemevi ve çevresinde incelemelerde bulunup, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Cemevinde geçen yıl yine U.T. tarafından çıkartılan yangında oluşan hasar valilikçe onarılmıştı.