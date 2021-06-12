Cemal Yolcu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemal Yolcu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Cemal Yolcu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi yücebelen köyü sakinlerinden Senem YOLCU'nun eşi Yaşar, Abdulkadir ve Hamit YOLCU'nun babaları Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 15: 30 da aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Abdulkadir YOLCU: 0536 924 42 11

12 Haziran 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cemal Yolcu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 12:41:08. #1.13#

title