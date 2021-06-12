Cemal Yolcu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul ilçesi yücebelen köyü sakinlerinden Senem YOLCU'nun eşi Yaşar, Abdulkadir ve Hamit YOLCU'nun babaları Cemal YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 15: 30 da aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Abdulkadir YOLCU: 0536 924 42 11

12 Haziran 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre