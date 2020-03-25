Cemal Kaşıkçı soruşturması tamamlandı SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayıyla ilgili olarak derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uluslararası hukukun mülkilik ilkesi ve "1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" hükümleri gözetilerek olayın araştırılması, aydınlatılması öldürme eylemini gerçekleştiren ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları için tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma 24 Mart 2020'de tamamlanarak iddianame düzenlendiği kaydedildi.

54 KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Açıklamada soruşturma kapsamında; -Maktul, şüpheli ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları çıkartılarak incelendiği-Maktülün konsolosluk binasına girişleri, şüphelilerin Türkiye'ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin kamera görüntüleri temin edildiği,-S.Arabistan Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktülün evi, şüphelilerin konakladıkları otel odaları, şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı Köyü'ndeki çiftlik evinde arama ve olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı,-Maktülün dizüstü bilgisayarında gerekli incelemeler yapıldığı, maktüle ait 2 adet cep telefonu ve Ipad'in çalışmasını sağlayan şifreler ile Icloud yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhatap ülkeye adli yardım talebi gönderildiği,-54 kişinin de tanık olarak beyanının alındığına yer verildi.

20 ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN VE İADE TALEPNAMESİ DÜZENLENDİGazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve tanıkların anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları, Suudi Arabistan Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen diğer tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri kararı verildiği belirtildi. Ayrıca İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmız bülten kararları çıkartıldığı, S.Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlendiği ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı ifade edildi.

2 KİŞİ HAKKINDA AZMETTİRİCİLİK SUÇLAMASIİddianamede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere talimat veren Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtani hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan iddianame düzenlendiği kaydedildi.

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA BOĞARAL ÖLDÜRME SUÇUNDAN İDDİANAME DÜZENLENDİEn başından itibaren maktülü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararıyla hareket eden, eylemin tüm ayrıntılarıyla ilgili planlama ve iş bölümü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbilerini takviye edip tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak hakimiyet alanına aldıkları maktül Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında ise "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.Bu şüphelilerin isimleri şöyle; Mansour Othman M. Abu Hussain, Maher Abdulaziz M.Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaıgy, Mustafa Mohammed M. Almadanı, Saif Saad Q. Alqahtanı, Thaaf Ghaleb T. Alharbı, Badr Lafı M. Alotaıbı, Turkı Musharraf M. Alshehrı, Fahad Shabib A.Albalawı, Waleed Abdullah M. alshehrı, Mohammed Saad H. Alzahranı, Naıf Hassan S. Alarıfı, Abdulazız Mohammed M. Alhawsawı, Khalıd Aedh G. Alotaıbı, Meshal Saad M. Albostanı, Muflih Shaya M. Almuslıh, Ahmet Abdullah A. Almuzaını, Saad Muid Alqarnı.

SORUŞTURMA DOSYASI AYRILANLAR DA BULUNUYOR

Öte yandan öldürme eyleminin kapsamı ve suçun işleniş şekli gözönünde bulundurularak öldürme eylemine doğrudan katılan, suça azmettiren ve suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla dosyanın ayrılarak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA