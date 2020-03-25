CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1) 20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...

20 SUUDİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı. Görüntü Dökümü: ---------Arşiv ---------Arşiv

Kaynak: DHA