Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı
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Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında kamu davası açıldı.

25.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:20
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik belgesini almak üzere 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, iddianamede, Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüpheliler Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendiği belirtildi.

İddianamede, en başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ederek Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında ise "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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