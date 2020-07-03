Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma başladı
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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma başladı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma başladı
03.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:44

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz Mart ayında tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. 20 şüpheli hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık katılmazken, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda izleyici alındı.

İddianamenin okunması ile başlayan duruşma, müşteki Hatice Cengiz'in ifade vermesiyle devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cemal Kaşıkçı 'maktul', nişanlısı Hatice Cengiz ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Maktul Kaşıkçı ile tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının incelendiğinin belirtildiği iddianamede, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye'ye gelişi, konsolosluk binası ve konutuna gidişleri ile ilgili kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı. İddianamede, soruşturma kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktulün evi, şüphelilerin konakladığı otel odaları ve şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı köyündeki çiftlik evinde arama ile olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, maktulün bilgisayarının incelendiği ve 54 kişinin tanık olarak beyanının alındığı anlatıldı.

Talimat üzerine 15 kişilik ekip oluşturuldu

Şüpheli Mansur Osman Abu Hüseyin'in Suudi Arabistan'da Tuğgeneral ile istihbaratçı olarak çalıştığı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ofisinde görevlendirildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheliler Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud Al Kahtani'den Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a getirmesi, gelmek istememesi halinde ise öldürmesi yönünde talimat almasının ardından kendisinin de aralarında bulunduğu 15 kişilik bir ekip oluşturduğu ifade edildi.

Adli Tıp Uzmanı ekip içinde yer aldı

İddianamede, talimat alan şüpheli Hüseyin'in 'lojistik', 'müzakere' ve 'istihbarat' olmak üzere 3 grup oluşturduğu, maktul Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a gitmek istememesi ve öldürülmesi ihtimaline karşı Adli Tıp Uzmanı olan şüpheli Salah Muhammed A. Tubaigy'i de ekibe dahil ettiği, 'müzakere' grubunun başına ise şüpheli Maher Abdulaziz M. Mutreb'i getirdiği kaydedildi.

Kaşıkçı ile görüşmek için başkonsolosun odası belirlendi

Şüpheli Hüseyin'in hazırlıkları tamamlamasının ardından Kaşıkçı ile görüşmek için Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun çalışma odasını belirlediğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Hüseyin'in diğer şüpheliler Muhammed Saad H. Alzahrani ve Naif Hasan S. Alarifi ile birlikte 1 Ekim 2018'de Başkonsolosluk konutuna gittikleri ve buradan ayrılarak kaldıkları otele döndükleri ifade edildi.

Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü anlatıldı

İddianamede, 2 Ekim 2018'de maktul Kaşıkçı'nın saat 13.08'de konsolosluğa girmesinin ardından şüpheliler Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Turki Musharraf M. Alshehri, Salah Muhammed A. Tubaigy, Saif Saad el Kahtani, Mustafa Muhammed M. Almadani ve Muhammed Saad H. Alzahrani tarafından boğularak öldürüldüğü aktarıldı.

Suudi Arabistan Krallığı'nın çelişkili açıklamalar yaptığı vurgulandı

Şüphelilerin 2 Ekim 2018 günü saat 22.00'de 'Sky Prime Aviation' adlı şirkete ait özel jet ile Türkiye'den ayrıldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Hüseyin'in maktul Kaşıkçı'yı öldürmek için plan yaptığı belirtildi. İddianamede, Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığının maktul Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve çelişkili açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İddianamede, maktul Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olan müşteki Hatice Cengiz ve tanık beyanları, olay yerinde yapılan incelemeler ve aramalar, olay yeri inceleme tutanakları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları Suudi Arabistan Mahkemesinde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliklerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama emri alındığı belirtildi. İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığının belirtildiği iddianamede, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı anlatıldı.

Şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Maktul Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin diğer şüphelilere talimat verdiği iddia edilen şüphelilerden Ahmet bin Muhammed el-Asiri ile Suud el- Kahtani'nin 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, diğer sanıklar Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'n 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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