Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesinden 1 Ay Sonra Bir Suudi Gazeteci Daha Öldürüldü
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi gazeteci Turki Bin Abdul Aziz Al Jasser'in Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinde işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edildi.
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi Arabistanlı bir gazetecinin daha öldürüldüğü iddia edildi.
The Khaleej haber sitesi insan hakları aktivistlerinden aldıkları bilgilere dayanarak gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.
AL JASSER MART AYINDA DUBAİ'DE YAKALANMIŞTI
Arabistan hükümetinin Al-Jasser'in twitter üzerinden başka bir isimle hesap açtığı ve bu hesap üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailei mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandı.
CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KABUL EDİLMİŞTİ
Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti. Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıklanmış, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurmuştu.
SUUDİ ARABİSTAN CEMAL KAŞIKÇI İÇİN KAN PARASI ÖDEYECEK
El Cezire televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini üst düzey birisinin verdiğini ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini duyurdu.
-
Katil suidi arabistanlilarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bir çadır devletinden ne beklenir, ki.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Lanet olsun böyle barbarlık müslümanlık degil .elleri kirli yürekleri kanlı bir millet nefret ettim .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
yaşasın LAİK DEMOKRAT türkiyeCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırMERT: Tabii laik demokrat Türkiyede hiç cinayet yok mis gibi bir ülke dimi?3 1 Yayından Kaldır