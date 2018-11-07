Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesinden 1 Ay Sonra Bir Suudi Gazeteci Daha Öldürüldü

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 1 ay sonra Suudi Arabistanlı bir gazetecinin daha öldürüldüğü iddia edildi.

The Khaleej haber sitesi insan hakları aktivistlerinden aldıkları bilgilere dayanarak gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

AL JASSER MART AYINDA DUBAİ'DE YAKALANMIŞTI

Arabistan hükümetinin Al-Jasser'in twitter üzerinden başka bir isimle hesap açtığı ve bu hesap üzerinden Suudi yetkilileri ve kraliyet ailei mensuplarının insan hakları ihallerini paylaştığı ve Arabistanlı ajanlar tarafından Mart ayında Dubai'de yakalandı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KABUL EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti. Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıklanmış, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN CEMAL KAŞIKÇI İÇİN KAN PARASI ÖDEYECEK

El Cezire televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini üst düzey birisinin verdiğini ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini duyurdu.