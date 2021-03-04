CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA 3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Hatice Cengiz'in Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesi talebi reddedildi

Özden ATİK - Ahmet YEŞİLMEN/ İstanbul, DHA - SUUDİ Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 26 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşmaya devam edildi. Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesi ve dosyada bahsi geçen farklı isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etti. Mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Duruşma çıkışında açıklama yapan Hatice Cengiz, "Bu en son yayınlanan raporun doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda mahkeme sürecini buna dahil olmasın istiyorum" dedi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile Hatice Cengiz avukatıyla birlikte katıldı.

BAŞKONSOLOSUN YAKIN KORUMASI DİNLENDİ

Duruşmada, olay tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosu Al Otaıbı'nın yakın koruması M.E.S. tanık olarak dinlendi. M.E.S. ifadesinde, başkonsolosun yıllık izinde olduğunu söyleyerek "Bu nedenle bana, olay günü izin yap demişti. Herhangi bir şeyden şüphelenmedim. Araçta hep Arapça konuşuyorlardı, ben Arapça bilmediğim için anlamıyordum. Şoförü Hakan da olay günü izinliydi ama Hakan'ı o gün arayarak çağırmış. Beni çağırmadı. Hakan'a sorduğumda Büyükçekmece'de alışveriş yaptığını sonrasında konsolosun amcasını oğlunu havalimanına bıraktığını söyledi. Başkonsolos olaydan bir hafta sonra çıkış yaptı" dedi.

TURAN KIŞLAKÇI'NIN ŞOFÖRÜ DİNLENDİTanık olarak dinlenen Hikmet Çetinkaya ise Turan Kışlakçı'nın kendisini arayarak şoförlük yapmasını istediğini, olaydan sonraki gün konsolosluğa gittiklerini anlattı. Çetinkaya, konsolosluk önünde gazeteciler ve birçok kişinin olduğunu, konsoloslukta beklerken araçların giriş çıkışını yönlendiren vale gibi biriyle konuştuğunu bu kişinin kendisine, "Bunların nasıl bir devlet olduğunu bilmiyor musunuz, uzaklaşın boşuna beklemeyin" demesi üzerine, kendisinin de "Kameralar var, nasıl çıkaracaksınız, kaybolamaz" dediğini, o kişinin de kendisine "Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri" dediğini anlattı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY VARDI AMA NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"Konsoloslukta şoför olarak çalışan Edip Yılmaz da tanık olarak verdiği ifadesinde, "Gördüğüm herhangi bir şey yok. Olaydan bir gün sonra haberimiz oldu. Olay günü biz -3. kattaydik. Bizim bulunduğumuz odanın kapısını kapattı güvenlik müdürü. Ben gelmeden çıkmayın' dedi. Kapı 20 dakika kapalı kaldı. Daha sonra kapı açıldı. Yarım saat sonra dışarı çıktım. Olağanüstü bir şey vardı ama ne olduğunu anlayamadık. Ben Cemal Kaşıkçı'yı hiç görmedim. -3. Katta bomba patlasa duymayız. Başkonsolosun çalışan şoförler aracılığıyla haber göndererek rezidansa kimse gelmesin dediğini, hatta özel şoförünün denediğini, onu bile almadığını duyduk" dedi.

"TURAN KIŞLAKÇI'YI NEDEN DİNLEMİYORSUNUZ?"Tanık ifadelerinin ardından söz verilen şikayetçi Hatice Cengiz, "Turan Kışlakçı'yı neden dinlemiyorsunuz" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Turan Kışlakçı'yı tanık olarak çağırmışız. Gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarmışız" dedi. Hatice Cengiz'in avukatı ali Ceylan, "Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesini talep ediyoruz, dosyada olmayan isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz" dedi.

8 TEMMUZ'A ERTELENDİMahkeme heyeti, Amerikan İstihbarat raporunun getirilmesi talebini dosyaya katkı sağlamayacağı ve tarafların bu konuda savcılıklara başvuru hakları olduğunu hatırlatarak reddetti. Duruşma, Turan Kışlakçı'nın arasında bulunduğu dinlenemeyen tanıkların zorla getirme hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 8 Temmuz'a ertelendi.

HATİCE CENGİZ: "SON RAPOR DOĞRUDAN VELİAHTA SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Hatice Cengiz, duruşma çıkışında avukatlarıyla basın açıklaması yaptı. Cengiz, "Tanıklar dinlendi. Biz mahkemeye yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerin de davaya eklenmesini istedik. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Onun dışında söylenebilecek bu en son yayınlanan raporun doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda mahkeme sürecini buna dahil olmasın istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı