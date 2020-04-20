CEMAL KAŞIKÇI İDDİANAMESİ; CEP TELEFONU ŞİFRESİ ÇÖZÜLEMEMİŞ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHASuudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, Kaşıkçı'ya ait iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple...

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, Kaşıkçı'ya ait iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple ait tabletinin açılamadığı belirtildi.

İddianamede, cihazların açılmasını sağlayan şifreler ve iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaşıkçı'nın iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple marka tabletinin açılamadığı belirtildi. İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan 10 Ekim 2018 tarihli rapora da yer verildi. Cep telefonları ve tablete ilişkin imaj alma ve içerik çıkartmaya yönelik yapılan çalışma sonucu hazırlanan raporda, cep telefonları ve tabletin şifreli oldukları, iTunes programına bağlanıp cihazın sıfırlanması gerektiği, içerisindeki verileri yedeklemenin bir yolunun olmadığı, cihazın mevcut adli bilişim, yazılım ve donanımları ile imajının alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ŞİFRELER İÇİN APPLE'DEN YARDIM İSTENDİ

Cep telefonları ve tabletin açılmadığı için imajının alınamadığı kaydedilen iddianamede, "Maktul Cemal Kaşıkçı'nın güvenlik şifreleri nedeniyle açılamayan Apple Iphone marka cep telefonları ile Apple iPad marka tabletinin açılmasını ve cihazın çalışmasını sağlayan şifreler ile iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne adli yardımlaşma talebi gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA