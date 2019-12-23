Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası
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Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

23.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:59
Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası

Başsavcılığı, gazeteci davasında 5 kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

Al Arabiya Televizyon Kanalı'nın haberine göre, Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı ve diğer 3 kişinin de toplamda 24 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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