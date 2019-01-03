Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Suudi Arabistan'da 5'i İdam İstemiyle 11 Şüphelinin Yargılandığı Dava...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili açılan dava kapsamında Riyad'da 11 şüphelinin yargılanmasına bugün başlandı.

Yapılan ilk duruşmada savcılık, 11 şüphelinin 5'i hakkındaki idam talebini yineledi.

Türkiye'nin şüphelilerin iade edilmesi taleplerini ve İstanbul'da yargılanması çağrılarını reddeden Suudi Arabistan, yargılamanın ülkede yapılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kasım ayında yaptığı açıklamada, olayla ilgili toplam 21 kişinin tutuklandığını, bu kişilerin 11'i hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, diğer 10'uyla ilgili ise sürecin devam ettiğini söylemişti.

Hakkındaki soruşturma tamamlanan 11 kişi bugün hakim önüne çıkartıldı. Bu kişilerin beşi hakkında idam cezası isteniyor.

Aynı açıklamada, Kaşıkçı'nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığı ve dışarıda bir başka kişiye teslim edildiği belirtilmişti.

Cesedi hala bulunamadı

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cesedi ise yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunabilmiş değil.