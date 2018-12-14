Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Muhammed Bin Selman'ı Sorumlu Tutan Yasa Tasarısı ABD Senatosu'nda Kabul...

ABD Senatosu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yasa tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunmuştu.

Bob Corker, "Oybirliğiyle, ABD Senatosu Veliaht Prens Muhammed'in Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu söyledi. Bu güçlü bir beyanat. Bence derinden bağlı olduğumuz değerlere hitap ediyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre tasarıda, cinayetin sorumlularınından hesap sorulması için Suudi Arabistan'a çağrıda da bulunuldu.

Cumhuriyetçi Parti'den en az 10 siyasetçinin tasarıya ortak olduğu biliniyor. Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell de bu isimler arasında.

Haber ajansı, yasa tasarısının sembolik olduğunu belirtiyor.

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor, ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri zedeleyecek bir yasaya karşı çıkıyor.

Yemen'e askeri desteğin durmasını öngören tasarı Senato'dan geçti





Öte yandan ABD Senatosu, Washington'ın Yemen'de operasyon yürüten Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyona askeri desteğini kesmesi için verilen tasarıyı kabul etti.

Perşembe günü yapılan oylamada tasarı, 41'e karşı 56 oyla Senato'dan geçti.

Yorumcular, oylamanın daha çok sembolik olduğu görüşünde.

ABD Temsilciler Meclisi'nin bu tasarıya da engel olacağı düşünülüyor.

Beyaz Saray üzerindeki baskı artıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldü. Cinayetin ardından şüpheler Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman üzerinde yoğunlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump Riyad ile ortaklığı güçlü tutmak istediğini vurguluyor.

ABD yönetimi, Prens Muhammed'in azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor.

Bazı Cumhuriyetçiler ise, Suudi Arabistan'a karşı sert adımlar atılması için Beyaz Saray'ın üzerindeki baskıyı artırma çabasında.

Senato'ya sunulan tasarıda da Suudi krallığın Rusya ve Çin'den askeri ekipman alması ve bu ülkelerle askeri ortaklıklar yapmasının da, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkilerin bütünlüğünü ihlal ettiği uyarısı yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir grup, Selman'ı olaydan sorumlu tutan bir karar tasarısını Senato'ya vermişti.