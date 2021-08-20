Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir? Cemal Kamacı'nın biyografisi
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Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir? Cemal Kamacı'nın biyografisi

Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir? Cemal Kamacı'nın biyografisi
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İki kez Balkan ikinciliğini kazanan ve profesyonel boks kariyeri boyunca hiç nakavt olmayan eski milli boksör Cemal Kamacı son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir? Cemal Kamacı'nın biyografisi

Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksörü Cemal Kamacı, boks dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselmiştir. Cemal Kamacı son dönemde internette vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir?Cemal Kamacı'nın biyografisi" sorusunu aratmaktadır. Cemal Kamacı ile ilgili detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

CEMAL KAMACI KİMDİR?

Cemal Kamacı 9 Şubat 1943 yılında doğa Türk boksör. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

9 Şubat 1943'te Trabzon'un Maçka ilçesinin Kapı köyünde dünyaya geldi. Spora futbolla başladı, ancak geçirdiği sakatlıktan sonra bu spor dalını bıraktı. Boksa Fatih Güreş Kulübü'nde başladı (1958). Daha sonra Fenerbahçe'ye geçti ve sarı-lacivertli boks takımının kaptanlığına kadar yükseldi. 1962'de millî takıma seçildi. 71 kg'da üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu (1964, 1965, 1966) oldu. 1966 yılı sonuna kadar bütün millî maçlarda 67 ile 71 kilolarda dövüştü. İki kez Balkan ikinciliğini kazandı.

1967 yılında profesyonelliğe geçerek Avusturya lisansıyla dövüşmeye başladı, zira o dönemde Türkiye'de profesyonel boks lisansı verecek bir kurum bulunmamaktaydı. 1 Ekim 1973'te, Ali Sami Yen Stadyumu'nda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu Roger Zami'yi yenerek 63,5 kg'da bu unvanı ele geçirdi. Avrupa şampiyonluğunu İspanyol Tonik Kortiz'e kaptırdı (Haziran 1973). Yine İspanyol bir boksör olan Gomez Fouz'u yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu (Ekim 1975). Avrupa profesyonel boks şampiyonluğu unvanını aynı yıl içinde yaptığı üç maçı da kazanarak korudu. İstanbul'da düzenlenen bir jubile maçından sonra boksu bıraktı (11 Kasım 1976). 63,5 kg'da dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselen Kamacı, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksördür.

Kariyeri boyunca 79 maçta dört mağlubiyet alan Kamacı, profesyonel boks yaşamında hiç nakavt olmadı. 1972 ve 1975 yıllarında Milliyet Spor Ödülleri'nde Yılın Sporcusu ödülünü aldı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden milletvekili adayı oldu ancak milletvekili seçilemedi. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

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Cemal Kamacı kimdir? Cemal Kamacı kaç yaşında, aslen nerelidir? Cemal Kamacı'nın biyografisi - Haberler
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