Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu? Survivor'dan ayrılıyor mu? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması Survivor Cumartesi günü başladı! 2021 Survivor yarışmasının en ilgi çeken isimlerinden biri de ünlü oyuncu Cemal Hünal oldu! Cemal Hünal, adaya ilk günlerden ayak uyduramaması ve rahatsızlanması Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu? Survivor'dan ayrılıyor mu? sorularını gündeme getirdi!

TV8'in sevilen yarışması Survivor, 9 Ocak Cumartesi günü başladı. Survivor 2021 yarışmacılarından Cemal Hünal, büyük ilgi gördü. 10 Ocak Pazar günü ekrana gelen Survivor 2. bölümünde Cemal Hünal'ın rahatsızlanması sosyal medyada ve magazinlerde elendi mi, diskalifiye mi oldu? sorularını beraberinde getirdi. Peki,Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu? Survivor'dan ayrılıyor mu? işte detayları!

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

10 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021 2. bölümde Cemal Hünal rahatsızlandı. Ada şartlarına alışamayan ve ayak uyduramayan Cemal Hünal'ın sağlık durumu sonrasıSurvivor'dan diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu? Survivor'dan ayrılıyor mu? soruları gündeme geldi. Fakat diskalifiye oldu iddialarına Acun Medya'dan henüz bir cevap gelmedi. Bu akşam Survivor yeni bölümüyle TV8 ekranlarına gelecek! Cemal Hünal'ın akıbeti de yeni bölümde açıklanacak!

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.