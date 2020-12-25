Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal hayatı ve biyografisi! Cemal Hünal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cemal Hünal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cemal Hünal hakkında merak edilenler. Cemal Hünal hayatı ve biyografisi. Cemal Hünal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cemal Hünal merak konusu oldu. İşte Cemal Hünal hakkında merak edilen Cemal Hünal kimdir, Cemal Hünal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: İstanbul

Cemal Hünal (2 Ekim 1976, İstanbul), Türk oyuncu.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.[1] Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

• Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

• Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

ROL ALDIĞI DİZİLER

• Asi (2007-2009) - Kerim

• Kış Masalı (2009) - Ali Murat

• Adanalı (2010) - Alex

• Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

• Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

• Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

• Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

• Paramparça (2014) - Alper

• Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

• Tozkoparan - Celal Hoca

Rol aldığı filmler

• Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

• Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

• Atçalı Kel Mehmet (2017)

• Kırmızı (2015) - Umut

• Günce (2013) - Cengiz

• Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

• Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

• Ayaz (2012) - Şahin

• Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

• Peşpeşe - (2010) - Bora

• Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

• Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim