Cemal Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edileceği iddia edildi!
12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
FLAŞ... Survivor 2021'de yarışmanın daha ilk bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Survivor'da bir kırmızı alarm durumunun olduğu öne sürüldü. Bu durum, "Survivor'da diskalifiye mi yaşanacak?" sorusunu akıllara getirdi. İşte ayrıntılar...
Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı.& ;
'SENİN DEVAM EDEMEME DURUMUN VAR'
Adada çok ciddi bir kırmızı alarm durumunun olduğu söylendi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var" sözleri herkeste merak uyandırdı.& ;
Kaynak: Snob Magazin