Cemal Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edileceği iddia edildi!

FLAŞ... Survivor 2021'de yarışmanın daha ilk bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Survivor'da bir kırmızı alarm durumunun olduğu öne sürüldü. Bu durum, "Survivor'da diskalifiye mi yaşanacak?" sorusunu akıllara getirdi. İşte ayrıntılar...