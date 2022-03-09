Cemal Güzelci kimdir? Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Cem Güzelci kaç yaşında, nereli? Cemal Güzelci'nin mesleği nedir?

Cemal Güzelci kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cemal Güzelci, Hülya Avşar ile birlikteliğinin ardından araştırılıyor. Daha önce de sevgili olan ikili uzun bir aradan sonra Hülya Avşar ile yakın olarak görüntülenen ilk isim olan Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak edildi. Peki, Cemal Güzelci kimdir? İşte, Cemal Güzelci hakkında merak edilen bazı detaylar

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

12 yıldır yalnız olan Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Cemal Güzelci ile bir mekanda samimi şekilde görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Avşar, yaptığı açıklamada ilişkisinin bittiğini söylemişti. Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktdır. Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır.

İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta sahne verdiği mekandan çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, Güzelci ile ilişkisi hakkında "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel. Bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık" diyerek ilişkisinin bittiğini söyledi.

BİR ŞANS DAHA VERDİ

Posta'da yer alan habere göre, Hülya Avşar ve Cemal Güzelci çifti ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili, önceki gün Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etti. Görüntü vermek istemeyen Güzelci, hastanenin otopark çıkışını kullandı.

HÜLYA AVŞAR AÇIKLAMASIYLA KAFA KARIŞTIRDI

Hastane önünde kendisini bekleyen basın mensuplarını gören Hülya Avşar, muhabirlerin "İlişki başlamadan bitti demiştiniz" yorumu üzerine kahkaha atarak "Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet" dedi.

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