Cemal Güzelci kimdir? Cemal Güzelci kaç yaşında, mesleği ne?

Neredeyse 12 yıldır hayatında kimse olmayan Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi. Magazin dünyasını Hülya Avşar'ı alnından öperken görüntülenen Cemal Güzelci'yi araştırıyor. Peki, Cemal Güzelci kaç yaşında, mesleği ne? Cemal Güzelci kimdir?

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

47 yaşında bir iş insanı olan Cemal Güzelci, bir yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Güzelci, ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaştır ve Güzelci'nin futbola da ilgi duyduğu bilinmektedir.

Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi'nden mezundur. 1992'den beri giyim sektöründe birçok kademede çalışan Güzelci, 2002 senesinde şu an yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin kurukuşunda bulunmuştur. Şirketin en büyük ortağı olarak bilinen ismin çok iyi derecede Rusça konuştuğu bilinmektedir.

CEMAL GÜZELCİ MESLEĞİ NE?

Cemal Güzelci'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı ünlü şirket deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermekte. Aynı zamanda çok sayıda içecek firmasının da sahibi olan şirket, bütün bunlar haricinde bir yenilenebilir enerji firmasını da iştirakleri arasına almıştır. Şirket; deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi çeşitli farklı alanlarda işlerle uğraşıyor.