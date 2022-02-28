Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık - Haberler

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Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık aşk orucu bozarak iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. İlişkisinin bittiğini söyleyen Avşar, "Bende anormallik olduğu kesin, uyuşamadık. Beni yalnız görmeye devam edin" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllar sonra aşk haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Avşar, Maslak'taki bir mekanda konser verdikten sonra özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre, konser çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok" dedi. Cemal Güzelci'nin kendisini alnından öpmesiyle ilgili konuşan Avşar, "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel" ifadelerini kullandı.

Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Uyuşamadık

"BEN DE ANORMALLİK OLDUĞU KESİN, UYUŞAMADIK"

58 yaşında aradığı aşkı bulduğu yönündeki haberlerle konuşulan Avşar, "Cemal Güzelci ile hakkınızda çıkan iddiaları ilk günlerde yalanmadınız... Aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Evet bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. 'Ben başınıza belayım, beni yalnız görmeye alışın' deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş... Bu sefer kaçarım giderim buradan."

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Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: UyuşamadıkCemal Güzelci

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Hülya Avşar, Magazin, Haberler

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