Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin rol aldığı Bu Benim Masalım ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Bu Benim Masalım fragmanı izle!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından başlatılan bir proje olan Exxen'de başlayacak Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin yer alacağı Bu Benim Masalım hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin rol aldığı Bu Benim Masalım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Exxen projelerinden biri olan Bu Benim Masalım'ın ilk fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Aleyna Tilki'nin ön planda olduğu Bu Benim Masalım hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BU BENİM MASALIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Exxen ilk olarak 1 Ocak itibariyle açılacak. EXXEN projelerinden biri olan Bu Benim Masalım'ın da 1 Ocak'ta başlayacak.

CEMAL CAN ALEYNA TİLKİ'NİN ROL ALDIĞI BU BENİM MASALIM KONUSU NEDİR?

Bu Benim Masalım'da bir genç kızın hayallerine ulaşırken yaşadıkları ve tanıştığı insanlar ele alınıyor. Müzikal temalı olan dizi şimdiden büyük ilgi topluyor.

Yönetmenliğini Kıvanç Boruönü'nün üstlendiği dizinin senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven yazıyor.

Oyuncu kadrosunda Sihirli Annem'in Dudu Perisi'si Nevra Serezli de yer alıyor. Ayça Tilki, Eren Emingil, Zeynep Kankonde, Kıvanç Baruönü, Merve Sevin dizide göreceğimiz isimlerden.