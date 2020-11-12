Cemal Can'dan Nisa açıklaması

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Cemal Can, Nisa Bölükbaşı ile küs olup olmadığını açıkladı

Sabah erken saatlerinde AVM içerisinde bulunan spor salonunda spor yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve molası veren Cemal Can, mekan çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

'DÜZENLİ SPOR YAPIYORUM'

Samimi tavırlarıyla ve fit vücudu ile dikkat çeken Canseven,"Arkadaşlar güne her zaman erken başlıyorum. Düzenli spor yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum." dedi.

'NİSA İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven, program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi olay olmuştu. Küslük iddialarına da yanıt veren Cemal Can," Arkadaşlar öyle bir şey yok tabi ki de. Nisa ile görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Yoğunluktan fırsat buldukça da bir araya geliyoruz." dedi.





Kaynak: Snob Magazin