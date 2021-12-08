Cemal Aydın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cemal Aydın hayatını kaybetti

Cemal Aydın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MKE Ankaragücü'nde uzun yıllar başkanlık yapan Cemal Aydın hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - MKE Ankaragücü'nde uzun yıllar başkanlık yapan Cemal Aydın hayatını kaybetti.

MKE Ankaragücü eski Başkanlarından Cemal Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın vefatı üzerine Ankaragücü Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cemal Aydın'ın vefatı üzerine yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik-İHA)

16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title