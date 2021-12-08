AYDIN (İHA) - MKE Ankaragücü'nde uzun yıllar başkanlık yapan Cemal Aydın hayatını kaybetti.

MKE Ankaragücü eski Başkanlarından Cemal Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın vefatı üzerine Ankaragücü Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cemal Aydın'ın vefatı üzerine yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik-İHA)

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