Cemaatin üzerine çöken tenteyle ilgili dava

08.10.2019 14:02

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi, 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, imamlar Adem Karabey (47) ve Faruk Yazar (35) hazır bulundu. Duruşmaya 11 müşteki de katıldı.

Müşteki Fatma Bostancı, olay günü kar yağdığını, cenaze için camide olduklarını anlatarak, "Herhangi bir uyarı duymadık. Domino taşı gibi tenteler üzerimize düştü. Olay neticesi beynimde ödem oluştu. Tedavi gördüm, tedavim sona erdi. Olay nedeniyle şikayetçiyim." dedi.

Soru üzerine Bostancı, "İkaz üzerine şeridin diğer tarafına geçtik, uyarıya uyduk. Cenaze namazını kıldıracak imam 'Çabucak kıldırırım' dedi ve cemaati cenaze başına topladı. Daha sonra tente büyük bir gürültü ile üzerimize çöktü. Bu olayda ihmali olan kişilerden şikayetçiyim." diye konuştu.

"Tente yamulmuştu"

Müşteki Hülya Burhanzade de cenazeye geldiğinde bir şerit çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şeridin çekildiği kısmın dışında durdum. Burası da tentenin altıydı. Orada da zaten tente yamulmuştu. Altına direk koymuşlardı. Direk o tenteyi tutuyordu. Bu bunu kaldırmaz diye düşündüm. Namaz bitti. Bir ses duydum. Sesi duyar duymaz koşmaya başladım. Yanımda Gülfer Ucuzal vardı. O yeteri kadar koşamadı ama kendimi dışarı attığım anda arkamdan domino taşı yıkılır gibi tentenin üzerime doğru geldiğini hissettim. Yere kapaklandım. Olaydan öncede benim kalçamda protez vardı. Ayaklarım içeride kaldı zannettim ama dışarıdaydı. Yaralanmadım. Kalçamda protez olduğu için ve kendimi yere attığım için hastaneye gittim. Protezim nedeniyle kalçamda ağrı oluşmuştu. Arkadaşım tentenin altında kaldı, şikayetçiyim."

"Omurilik zedelenmesi geçirdim"

İhsan Akyüz de olay günü cenazeye katıldığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Şeridi gördüm ama herkes şeridin girilmemesi gereken tarafındaydı. Tentenin altındalardı. Hiç kimse şerit ile alakalı önlem almamıştı. Cenaze dağılırken bu olay meydana geldi. Uçta bir çökme gördüm. Kendimi korumak için direk altına tutunmaya çalıştım. Tente tümüyle oturdu. Olayda ben de yaralandım. Omurilik zedelenmesi geçirdim. Alt tarafım tamamen felç oldu. Bir yıl kadar yatılı fizyoterapi gördüm. Halen tedavim devam etmektedir. Kısmen sakat kaldım. Yürümekte zorlandım. Halen tedavim ve mağduriyetim devam etmektedir."

Müşteki Ramazan Özbey de olayda en büyük kusurun belediyenin olduğunu savunarak, "Cami görevlileri yargılanmaktadır ama belediye görevlilerinin de kusuru vardır. Şikayetçiyim." dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Arzu Halide Özgiray da olay günü eşiyle cenazeye katıldığını belirterek, "Tentenin demiri üzerime düştü. Yanımdaki kişi öldü. Bir saat kurtarılmayı bekledim. Sağ ayağım direğin altında kaldığı için itfaiyenin gelmesini bekledik. Sağ ayağım, sol topuğum ve sol dizim omurgamdan 5 kez ameliyat oldum. 17 gün hastanede kaldım. 4 ay bakıcı ile evimde yatalak kaldım. Çocuklarıma bakamadım. Anne ve babam demans ve yatalaktır onlarla ilgilenemedim. Tedavim ömür boyu sürecek olay nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadım. Haklarımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Nilgün Gürsoy da olay nedeniyle 5 ameliyat olduğunu anlatarak, "Belim kırıldı, sol bacağım tamamen paramparça oldu. Sağ bacağımın kesilme durumu söz konusuydu. Oturup kalkarken problem yaşıyorum. Tedavim sona erdi ancak ağrılarım halen daha devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti 17 müşteki hakkında duruşmaya zorla getirilmesi kararı vererek, tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

-İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatıldı.



Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İBB'nin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "şüpheli" olarak yer aldı.



Olayda hayatını kaybeden Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in ölümlerinin kazaya bağlı olarak meydana geldiği, tentelerin çökmesiyle ölüm neticeleri arasında illiyet bağı bulunduğu anlatılan iddianamede, olayda yaralananların da şikayetçi oldukları bildirildi.



İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarı yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen, cemaati tentelerin altına topladıklarına vurgu yapılarak, sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle bu neticeye neden oldukları belirtildi.



İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



Öte yandan haklarında soruşturma yapılan eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında da takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: AA